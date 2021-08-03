Москва, 3 августа, 2021, 06:10 — ИА Регнум. Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал ряд поручений по событиям, которые получили широкое распространение в соцсетях. Среди них и громкий экологический скандал в Углегорском районе Сахалина, сообщает корреспондент ИА REGNUM 3 августа со ссылкой на сайт ведомства.

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«Глава Следственного комитета потребовал доклада о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ в Углегорском районе Сахалинской области», — сообщается на сайте СК РФ.

Региональным следственным управлением по факту нарушения правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов в Углегорском районе возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в Углегорске разгорелся скандал вокруг местного СМИ «Углегорские новости», Восточной горнорудной компании и местной администрации. 14 июля бизнесмены и чиновники сделали всё возможное, чтобы сорвать выпуск очередного номера газеты, а главного редактора «Углегорских новостей» Зинаиду Макарову спешно уволили. Журналисты связывали всё происходящее с недавно вышедшим видеоматериалом о ЧП на Солнцевском угольном разрезе, аналогичный материал готовился к печати в газете 14 июля. Сотрудники СМИ рассказали о том, что рухнул один из отвалов в районе Краснополья.