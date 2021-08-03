Якутск, 3 августа, 2021, 06:16 — ИА Регнум. За сутки 3 августа в Якутии были подтверждены 146 новых случаев заболевания COVID-19 (днём ранее — 155). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе республики.

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Лидер по заболеваемости — Якутск, там коронавирусом заразился 81 человек. За сутки в регионе было проведено 686 ПЦР-тестов, всего с начала пандемии 1 267 156.

Всего за время циркуляции COVID-19 им были инфицированы 45 022 жителя республики.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее от коронавируса в Якутии погибли пять человек (днём ранее — восемь). Всего умер от COVID-19 уже 901 якутянин, выздоровели — 30 702.