Казань, 3 августа, 2021, 08:49 — ИА Регнум. В Татарии подтверждены четыре новых летальных исхода от коронавируса. Таким образом, с начала наблюдения в республике от COVID-19 скончались по состоянию на 3 августа 620 человек, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

В числе умерших — двое мужчин и две женщины в возрасте от 60 до 83 лет. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии с начала пандемии по состоянию на 2 августа выявили 24 032 случая инфицирования коронавирусом.

Читайте также: В Татарии за сутки выявили 50 новых носителей коронавируса