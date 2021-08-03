Манагуа , 3 августа, 2021, 06:13 — ИА Регнум. Президент Никарагуа Даниэль Ортега вновь будет представлять партию «Сандинистский фронт национального освобождения» на очередных выборах главы государства. Об этом 2 августа сообщает газета «Баррикада», являющаяся печатным органом партии.

Kremlin.ru Владимир Путин и Даниэль Ортега. 2014

газета «Баррикада» «Единогласно были одобрены кандидаты на всеобщих выборах президента Никарагуа в 2021 году от «Сандинистского фронта национального освобождения» и объединённого альянса «Никарагуа торжествует» — командующий Даниэль Ортега Сааведра и Росарио Мурильо».

Росарио Мурильо, супруга Ортеги, в настоящее время занимает пост вице-президента, который она сохранит в случае победы Ортеги на выборах.

Напомним, Ортега, впервые возглавил страну в 1985 году, в результате победы Сандинистской революции 1979 года, свергнувшей режим диктатора Анастосио Сомосы. На выборах 1990 года уступил президентское кресло кандидату Национального союза оппозиции Виолете Чаморро. На выборах в 1996 и 2001 проиграл кандидатам правых. На выборах 2006 года одержал победу, после чего в 2011 и 2016 годах переизбирался на пост президента.

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