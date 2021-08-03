Пекин, 3 августа, 2021, 06:07 — ИА Регнум. По данным Министерства промышленности и информационных технологий, в первом полугодии в секторе бытовой техники Китая наблюдался устойчивый рост, сообщает агентство Синьхуа.

Михаил Архипов Эмблема холодильника ДХ-2

За указанный период операционная выручка отрасли выросла на 33,1% в годовом исчислении до 829,1 млрд юаней (около $128,3 млрд), говорится в отраслевом отчете министерства. Совокупная прибыль отрасли за этот период достигла 49,81 млрд юаней, что на 14,7% больше в годовом исчислении.

Согласно актуальным данным, в период с января по июнь объем производства холодильников и стиральных машин в Китае достиг 44,35 млн единиц и 42,94 млн единиц соответственно.