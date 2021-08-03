Пекин, 3 августа, 2021, 06:04 — ИА Регнум. Мебельный сектор Китая продемонстрировал устойчивый рост в первом полугодии, свидетельствуют данные Министерства промышленности и информационных технологий Китая, передает агентство Синьхуа.

УФСИН России по Калужской области Мебель для детских садов

По данным министерства, за этот период операционная выручка отрасли увеличилась на 29,4% в годовом исчислении до 364 млрд юаней (около $56,3 млрд). Совокупная прибыль за этот период достигла 17 млрд юаней, что на 27,9% больше, чем годом ранее, сообщило министерство.

Согласно актуальным данным, за первые шесть месяцев было произведено в общей сложности 521,9 млн единиц предметов мебели, что на 30,1% больше, чем в прошлом году за аналогичный период.