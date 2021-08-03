Хабаровск, 3 августа, 2021, 06:13 — ИА Регнум. По информации СМИ и соцсетей Хабаровского края стало известно о незаконном лишении свободы членов экипажа водных судов — плавзаводов «Святой Владимир», «Багратион» и рефрижератора «Рустика». Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 августа в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Цитата из х/ф «Сало, или 120 дней Содома». Реж. Пьер Паоло Пазолини. 1975. Италия, Франция Современное рабство

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В ходе расследования установлено, что с 2017 года по июль 2021 года работники ООО «Эльбрус» и ООО «Бринер» на борту трёх водных судов, осуществлявших рыбный промысел в акватории Тихого океана, незаконно лишили свободы экипажи.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — пояснили следователи.

В региональных СМИ сообщается, что моряков избивали, плохо кормили. «Эльбрус» и «Бринер» приписаны к Владивостоку.

«Концлагерь на воде», — пишут в соцсетях об этих судах.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден подписал закон о национальном Дне отмены рабства, официально объявив 19 июня федеральным праздником.