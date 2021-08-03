Чусовой, Пермский край, 3 августа, 2021, 06:02 — ИА Регнум. В Чусовом Пермского края начал работу новый железнодорожный вокзал. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото: permkrai.ru

Ранее вокзал пережил масштабную. реконструкцию. Новое двухэтажное здание построили с учётом всех современных требований безопасности и комфорта. В нём есть комнаты отдыха гостиничного типа, зал ожидания, комната матери и ребёнка, зал повышенной комфортности и многое другое.

Реконструкция станции Чусовская шла в два этапа. Первый реализовали в 2003 году, а второй начался в 2014-м. Станция Чусовская является ровесницей Свердловской магистрали. Изначально вокзал там был открыт в 1878 году.