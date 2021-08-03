Пекин, 3 августа, 2021, 06:02 — ИА Регнум. Бумажная промышленность Китая увеличила выручку и прибыль в первой половине этого года, по данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, передает агентство Синьхуа.

Pixabay.com Туалетная бумага

Выручка отрасли в период с января по июнь составила 714,2 млрд юаней (около $110,6 млрд), что на 24,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило министерство. За этот период прибыль бумажной промышленности достигла 48,43 млрд юаней, что на 77,2% больше, чем годом ранее за тот же период.

Данные министерства также показали, что производство бумаги выросло на 16% в годовом исчислении до 67,42 млн тонн за первые шесть месяцев. Только в июне объем производства бумаги составил 11,9 млн тонн, что на 5,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.