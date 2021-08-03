Пекин, 3 августа, 2021, 05:56 — ИА Регнум. Индекс деловой активности (PMI) для производственного сектора Китая составил 50,4 в июле, снизившись с 50,9 в июне, показали данные Национального бюро статистики КНР, передает агентство Синьхуа.

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Значения выше 50 указывают на расширение активности, в то время как значения ниже этой отметки отражают ее сокращение. Производственная активность Китая в июле росла более медленными темпами, но индекс деловой активности в большинстве отраслей оставался в зоне роста, сказал старший статистик бюро Чжао Цинхэ.

Субиндекс производства в июле составил 51,0, что на 0,9 процентных пункта меньше, чем месяцем ранее, в то время как индекс новых заказов снизился на 0,6 процентных пункта до 50,9, что свидетельствует о замедлении производства и рыночного спроса в производственном секторе.

Новые субиндексы экспортных заказов и импорта снизились до 47,7 и 49,4 соответственно. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая составил 53,3 в июле по сравнению с 53,5 в июне.