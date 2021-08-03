Вашингтон, 3 августа, 2021, 05:55 — ИА Регнум. Вторгшийся в территориальные воды Крыма британский эсминец Defender не первый корабль, который совершил подобное. Об этом заявил зампомощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент 2 августа в интервью украинскому изданию «Новое время».

U.S. Navy Британский эсминец Defender

По его словам, американские военно-морские силы совершали такие заходы регулярно на протяжении десятилетий. В пример он привел инцидент 1988 года, когда у берегов полуострова столкнулись военные корабли СССР и США.

Дипломат также обвинил Китай в посягательстве на острова, которые принадлежат Филиппинам. Кент пояснил, что КНР якобы препятствует свободе судоходства в Южно-Китайском море, чему американский флот будет «противостоять».

Кроме того, он пообещал, что США собираются вести себя сходным образом и у берегов Крыма в Черном море и напоминать миру, что полуостров будто бы принадлежит Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня эсминец Defender нарушил государственную границу РФ у крымского побережья. Он был отогнан после предупредительными выстрелами российского сторожевого корабля. 7 июля министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что британские ВМС продолжат действия в Черное море, аналогичные тем, что совершил Defender.