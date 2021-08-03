Пекин, 3 августа, 2021, 05:52 — ИА Регнум. Ведущий китайский производитель крепкого алкоголя Kweichow Moutai увеличил чистую прибыль на 9,08% в годовом исчислении до 24,65 млрд юаней (около $3,8 млрд) в первой половине 2021 года, сообщает агентство Синьхуа.

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Компания также сообщила в своем полугодовом финансовом отчете, что ее операционная выручка составила 50,72 млрд юаней, что на 11,68% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2020 году выручка компании выросла на 10,29% и составила почти 98 млрд юаней.

Расположенное в городе Маотай провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, Moutai является одним из ведущих алкогольных брендов страны.