Пекин, 3 августа, 2021, 05:49 — ИА Регнум. Власти Китая с августа запустили общенациональную программу исследования домашних хозяйств, посвященную жизни городских и сельских пожилых граждан страны, сообщает агентство Синьхуа.

Старость

Ожидается, что в ходе выборочного исследования, пятого в своем роде, будет собрана информация о пожилом населении страны, в том числе об их базовом статусе, семейном происхождении и состоянии здоровья, а также о состоянии услуг по уходу за пожилыми людьми.

Исследование будет совместно проведено органами власти и комитетами, включая управление национального комитета по проблемам старения при Национальной комиссии здравоохранения, а также министерствами гражданской администрации и финансов.

В нем также будут рассмотрены финансовые и жилищные условия пожилых людей, их социальное участие, осведомленность о защите прав и о том, как они справляются со своей культурной и интеллектуальной жизнью. Результаты опроса будут использованы для поддержки разработки стратегий, планирования и политики Китая в ответ на старение населения.