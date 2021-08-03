Село Кылайы, Якутия, 3 августа, 2021, 05:48 — ИА Регнум. К селу Кылайы Усть-Алданского района Якутии вплотную подошёл верховой пожар. Жители поселения эвакуированы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 августа в оперативном штабе Якутии.

U.S. Department of Agriculture Лесной пожар

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Свои дома покинули 90 человек, в то числе 52 ребёнка. Площадь пожара, ставшего причиной отселения людей, составляет 300 га. Возгорание пытаются ликвидировать лесничество, Якутлесресурс и местное население.

Принимаются все меры для недопущения огня на территорию села Кылайы, заверили в оперштабе Якутии. Всего в регионе зафиксирован 171 природный пожар, из них тушат 58.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Якутии было ликвидировано 8 пожаров и локализовано 11. С огнём борются 2402 человека и 301 единица техники.