Хабаровск, 3 августа, 2021, 05:46 — ИА Регнум. В Хабаровске в первом полугодии наблюдался рост количества выявленных и раскрытых преступлений по незаконному обороту наркотиков. Зафиксировано 492 преступления, что на 15% больше, чем в 2020 году. 268 из них связаны со сбытом. Раскрыто 228 преступлений. В суд направлены уголовные дела по тяжким и особо тяжким преступлениям в отношении 94 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии 3 августа.

40.мвд.рф Наркотики

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С начала года изъято 19,81 кг наркотиков, среди которых преобладают вещества каннабисной и синтетической группы.

Отмечается, что полиции удалось пресечь действие ОПГ, участники которой распространяли наркотики через интернет-магазин и через почту. Также распространение велось методом закладок. Возбуждено семь уголовных дел.

Кроме того, пресечена деятельность группы лиц, которые поставляли предметы и вещества для изготовления запрещенных препаратов с усиленной концентрацией.

В ходе операции «Мак-2021» с 5 по 17 июля обнаружено два незаконных посева запрещенных растений, изъято 130 кустов.

Как сообщало ИА REGNUM, сеть злоумышленников, подозреваемых в распространения синтетических наркотиков, раскрыли оперативники Рязанской области. В состав преступной группировки входили 20 человек, лично не знакомых друг с другом, из пяти регионов.