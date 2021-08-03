Москва, 3 августа, 2021, 05:34 — ИА Регнум. Российские конструкторы создают гиперзвуковую ракету большой дальности Х-95 для Воздушно-космических сил России, сообщил начальник военной академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий в статье для журнала «Военная мысль».

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвуковая ракета

Одним из условий успешного ведения боевых действий и достижения победы в войнах будущего он назвал господство в воздушно-космической сфере.

«В этих целях для Воздушно-космических сил РФ разрабатываются и принимаются на вооружение новые и модернизированные образцы вооружения <…>, в частности гиперзвуковая ракета Х-95», — написал Зарудницкий.

Среди новых и модернизированных образцов он назвал также стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М и авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», беспилотные аппараты, новые РЛС загоризонтного обнаружения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новая гиперзвуковая ракета разрабатывается для применения в военной авиации. Предполагается, что новыми комплексами вооружат модернизированные бомбардировщики Ту-22М3М и Ту-160М, а также перспективные авиакомплексы.

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