Якутия, 3 августа, 2021, 05:40 — ИА Регнум. За сутки в Якутии было ликвидировано 8 пожаров и локализовано 11. С огнём борются 2402 человека и 301 единица техники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 августа в оперативном штабе республики.

Anapa-official.ru Лесной пожар в Анапе

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На особом контроле региональных властей находится пожарная обстановка в селе Ситтэ Кобяйского района, сёлах Кырыкый и Далыр Верхневилюйского района и селе Кылайы Усть-Алданского района.

По словам первого заместителя председателя регионального правительства Дмитрия Садовникова, лесные пожары в республике вчера тушили два вертолёта. Один из них сбрасывал воду возле села Ситтэ, второй — мониторил ситуацию в Хангаласском районе. За сутки авиация МЧС России сделала 7 вылетов и сбросила на горящие леса Якутии 24 тонны воды.

Как сообщало ИА REGNUM, воздух в 16 поселениях Якутии стал вреден для дыхания из-за горящих лесов. Превышение предельно допустимых концентраций химических веществ выявлено в 16 пробах воздуха, взятых управлением Роспотребнадзора Якутии в разных населённых пунктах региона. В том числе сильное задымление в городах Якутск, Мирный, Ленск, Покровск и Вилюй, а также в сёлах Сунтар, Арылах, Алмазный и посёлке Сангар.