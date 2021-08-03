Хабаровск, 3 августа, 2021, 05:35 — ИА Регнум. В Нанайском районе полиция остановила автомобиль, в ходе осмотра которого обнаружено 477 пластиковых контейнеров с чёрной икрой — возбуждено уголовное дело за незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 августа в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Черная икра

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Задержаны подозреваемые: 40-летний полковник полиции, доцент кафедры Дальневосточного юридического института МВД России, который в настоящее время отстранен от должности, а также 47-летний предприниматель из Хабаровска. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе обыска в квартире у одного из подозреваемых обнаружено еще девять пластиковых контейнеров с икрой осетровых видов.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае сотрудники полиции изъяли из оборота более полтонны красной икры рыб лососевых пород, а также 12 кг чёрной икры рыб осетровых пород.