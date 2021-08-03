Бурея, Амурская область, 3 августа, 2021, 05:33 — ИА Регнум. Один из путей Забайкальской железной дороги в Амурской области закрыт из-за сложной паводковой обстановки. Ограничения введены на перегоне Бурея — Домикан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 августа в пресс-службе ЗабЖД.

Поезд

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара, ливни и наводнения в России и мире — все новости»

Читайте также: Паводковую ситуацию в Приамурье могут осложнить сбросы ГЭС

Причина временного прекращения движения поездов по этому участку — сильный подъём уровня рек. Ситуация находится на контроле оперативного штаба по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Путеремонтный комплекс, противоразмывные и восстановительные поезда приведены в режим повышенной готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, на и без того непростую ситуацию с паводком из-за дождей в Приамурье может негативно повлиять деятельность Зейской и Бурейской гидроэлектростанций. Освобождение ёмкости Бурейской ГЭС может усугубить паводковую ситуацию Бурейского и Архаринского районов Амурской области.