Хабаровск, , 05:11 — REGNUM В Хабаровском крае продолжает формироваться пул кандидатов на выборах губернатора региона — подписи муниципальных депутатов сдали пока только два человека.

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Муниципальный фильтр прошли врио губернатора Михаил Дегтярев (ЛДПР) и московская телеведущая Марина Ким («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).

«Из других кандидатов интерес представляет медиаменеджер Владимир Чернышев (партия «Новые люди»), но информации о сборе подписей в его поддержку, мы пока не видели. В случае, если Петра Перевезенцева не зарегистрируют, протестный электорат может сконцентрироваться именно вокруг Чернышева, несмотря на его неоднозначный бэкграунд. Тогда выборы могут приобрести некую интригу», — пишет телеграм-канал «Корифей Хабаров».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат в губернаторы Хабаровского края от КПРФ Пётр Перевезенцев заявлял в соцсетях, что собрал необходимое количество подписей местных депутатов в свою поддержку. Но в избирком он их так ещё не сдал.