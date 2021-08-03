Благовещенск, 3 августа, 2021, 05:07 — ИА Регнум. Деятельность Зейской и Бурейской гидроэлектростанций в Амурской области может негативно повлиять на сложную ситуацию с паводком из-за дождей в регионе. Необходимость освободить ёмкости ГЭС от воды обсуждалась на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 августа в пресс-центре правительства Приамурья.

Valeriy29 ГЭС

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ГЭС намерены осуществлять водосбросы, несмотря на обильные дожди. Освобождение ёмкости электростанции Бурейской ГЭС может усугубить паводковую ситуацию Бурейского и Архаринского районов Амурской области. В связи с этим подразделения противопожарной службы Приамурья отслеживают обстановку и готовы оказать необходимую помощь жителям сёл Малиновка, Новоспасск, Иннокентьевка и Касаткино

«В резерве находится три группы оперативного реагирования — 15 человек, три единицы техники, — заверил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Севостьянов. — Приведены в 30-минутную готовность пять поисково-спасательных групп области в составе 25 человек, пять единиц техники и пять плавсредств».

Как сообщало ИА REGNUM, причиной паводка в Амурской области стали сильные дожди, которые, по прогнозу метеорологов, будут продолжаться в регионе до 4 августа.