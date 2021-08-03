Ухань, Китай, 3 августа, 2021, 05:02 — ИА Регнум. В центральном китайском городе Ухань 30 июля стартовал 14-й Китайско-французский музыкальный фестиваль, в рамках которого французские и местные артисты устроили трехчасовой музыкальный праздник на открытом воздухе для более чем 400 человек, сообщает агентство Синьхуа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

В 2020 году ежегодный музыкальный фестиваль был отменен из-за эпидемии COVID-19. В этом году концерт вернулся в Ухань, не требуя никаких билетов, кроме сертификатов о вакцинации от COVID-19 и зеленых медицинских кодов.

Музыкальная группа GHINZA из французского Эссона, который стал городом-побратимом Уханя в 2012 году, открыла концерт с помощью записанного шоу во Франции удаленно.

Музыкальный фестиваль был основан в 1982 году во Франции. Фестиваль, проходящий в Китае более 10 лет, в этом году был запланирован и в других городах Китая, включая Пекин, Шанхай и Чэнду.