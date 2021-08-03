Владивосток, 3 августа, 2021, 05:02 — ИА Регнум. Во Владивостоке продолжается ремонт дворов по программе «1000 дворов». Работы ведутся по 43 адресам — 33 двора заасфальтируют, в семи — поставят детские площадки, еще в трёх установят спортивные комплексы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 августа в пресс-службе городской мэрии.

Government.ru Благоустройство двора

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Так, новые горки и качели устанавливают на Лермонтова, 77, Окатовой, 11, Успенского, 108 и на других придомовых территориях. Спортивные комплексы монтируют на Семеновской, 34, на Борисенко, 100 и Беляева, 7. Асфальтирование происходит во дворах на Дальзаводской, 21, Шепеткова, 18, Нейбута, 57, Калинина, 57, Сабанеева, 15 и других.

Всего же в этом году благоустроят 47 придомовых территорий, в 100 дворах установят новое освещение. Также специалисты уже отобрали адреса для ремонта на 2022 год. При соответствующем финансировании в программу планируют включить 80 дворов.

Напомним, что также в этом году в 100 дворах Владивостока установят новое освещение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославле заново объявлены аукционы для определения подрядчиков, которые займутся благоустройством дворовых территорий.