Якутск, 3 августа, 2021, 04:41 — ИА Регнум. Превышение предельно допустимых концентраций химических веществ выявлено в 16-ти пробах воздуха, взятых управлением Роспотребнадзора Якутии в разных населённых пунктах региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 2 августа в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба правительства Забайкальского края Дым лесного пожара

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Проверяли воздух в 57-ми поселениях Якутии, превышение концентраций было зафиксировано в 16-ти. В том числе сильное задымление Роспотребнадзор констатировал в городах Якутск, Мирный, Ленск, Покровск и Вилюй, а также в сёлах Сунтар, Арылах, Алмазный и посёлке Сангар.

Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует, что сильная задымлённость в столице республики сохранится до 6 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, обстановка с лесными пожарами в Якутии настолько сложная, что из-за густого дыма в некоторых населённых пунктах днем становится темно, как ночью. Очень сильная задымлённость наблюдается в Кобяйском, Вилюйской и Нюрбинском районах.