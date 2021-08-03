Владивосток, 3 августа, 2021, 04:25 — ИА Регнум. Во Владивостоке вечером 2 августа произошла авария на электрических сетях — загорелась трансформаторная подстанция на территории «Мингородка» — прокуратура проводит проверку по факту ЧП, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства Приморского края.

Jody McIntyre Без света

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Из-за аварии 128 многоэтажек Ленинского и Первореченского районов несколько часов оставались без света.

«По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований к эксплуатации сетей электроснабжения. При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — добавили в прокуратуре.

В соцсетях жители города пишут, что сначала раздался взрыв, а потом подстанция загорелась, электричество пропало. Свет дали после 22:00 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, с самого начала курортного сезона 2021 года село Поповка Сакского района Республики Крым испытывает трудности с подачей электричества. В некоторых кварталах напряжение падает до нуля и с трудом восстанавливается только ночью.