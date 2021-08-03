Тегеран, 3 августа, 2021, 04:48 — ИА Регнум. На востоке Ирана утром 3 августа произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Иран

Эпицентр землетрясения, произошедшего в 02:09 по местному времени (00:39 мск), располагался в 142 километрах к северо-западу от города Заболь (провинция Систан и Белуджистан, 121 тыс. жителей) и в 119 километрах к юго-западу от города Анар-Дара (Афганистан, 10 тыс. жителей). Очаг подземных толчков залегал на глубине два километра. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, вблизи побережья Индонезии утром 3 августа были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,8.