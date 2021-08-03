Якутия, 3 августа, 2021, 04:21 — ИА Регнум. Обстановка с лесными пожарами в Якутии настолько сложная, что из-за густого дыма в некоторых населённых пунктах днём становится темно, как ночью. Очень сильная задымлённость наблюдается в Кобяйском, Вилюйской и Нюрбинском районах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 августа в оперативном штабе республики.

Лесной пожар

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На наступившую темноту днём в соцсетях жаловались жители Кобяйского и Вилюйского районов республики. Главный лесничий Якутии Сергей Сивцев пояснил, что густой дым в эти муниципалитеты приносит ветром из Таттинского и Усть-Алданского районов республики, где действует несколько крупных лесных пожаров.

«В Кобяйском, Вилюйской и Нюрбинском районах в данное время наблюдается сильная задымленность и из-за этого там днём стало очень темно, солнца практически не было видно», — отметил Сергей Сивцев.

В Кобяйском районе зафиксировано 9 лесных пожаров, их площадь — 15 864,3 га. Борются с огнём 283 человек и 26 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за лесного пожара ранее было прекращено автодорожное сообщение между посёлками Чернышевский и Олгуйдах Мирнинского района Якутии. Дым от якутских пожаров ощутили в десятках районов Приангарья.