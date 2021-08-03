Нижневартовск, Югра, 3 августа, 2021, 04:17 — ИА Регнум. В Югре за вождение в пьяном виде увольняют начальника линейного пункта полиции аэропорта Нижневартовска. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Уральскому ФО.

Пьяный водитель

Управлявший личным автомобилем майор полиции Адильхан М. в ночь на 1 августа, был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы. Имея внешние признаки опьянения, он отказался от медосвидетельствования.

На нарушителя составлен протокол по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).

Кроме того, по факту назначена служебная проверка, по результатам которой сотрудник полиции будет уволен из органов внутренних дел, а его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности, пояснили в пресс-службе служба управления на транспорте МВД России по Уральскому ФО.