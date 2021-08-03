Владивосток, 3 августа, 2021, 04:04 — ИА Регнум. В Тернейском муниципальном округе Приморья ликвидирован лесной пожар — 3 августа в крае действуют пять очагов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Dsns.gov.ua Лесной пожар

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Два лесных пожара площадью более 3 тыс. га действуют в Тернейском округе. 800 га горят в Сихотэ-Алинском заповеднике.

«За минувшие сутки один пожар на площади 110 гектаров ликвидировали в Тернейском лесничестве. В тушении было задействовано более 120 человек и 30 единиц техники», — пояснили в лесничестве.

Как сообщало ИА REGNUM, площадь лесных пожаров в России вновь достигла гигантских масштабов. По даннымАвиалесоохраны, на 2 августа работы по активному тушению велись в 217 местах на общей площади 837 813 га. Но есть ещё Сибирь, где уже полыхает более 1,2 млн леса (Якутия, Иркутск) и его никто не потушит.