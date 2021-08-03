Ханты-Мансийск, 3 августа, 2021, 04:00 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийске с августа сменился подрядчик, осуществляющий регулярные пассажирские перевозки по городским маршрутам. ОАО «Ханты-Мансийское АТП"сменило Муниципальное Дорожно-эксплуатационное предприятие (МДЭП), сообщает пресс-служба горадминистрации столицы Югры.

Tatarstan.ru Общественный транспорт

Напомним, в связи со сменой перевозчика сотрудники АТП предрекли Ханты-Мансийску транспортный коллапс, несколько десятков из них подписали соответствующую петицию к губернатору ХМАО Наталье Комаровой.

Директор МДЭП Александр Сергеев уточнил, что ОАО «Ханты-Мансийское АТП» не имело в своём распоряжение собственного автобусного парка, а использовало транспорт, принадлежащий муниципалитету.

«Весь персонал, задействованный на городских перевозках, сможет перейти в МДЭП с сохранением всех социальных гарантий и заработной платы. Только за последнюю неделю были трудоустроено 12 сотрудников», — отметил Александр Сергеев.

И пояснил, что МДЭП обеспечено инфраструктурой для организации бесперебойного транспортного обслуживания граждан и техникой. На предприятие уже поступило дополнительно 10 новых автобусов, ещё семь будет поставлено до 5 августа.

Кроме того, Александр Сергеев выступил с предложением организовать бесплатную перевозку по городским маршрутам детей до 18 лет.