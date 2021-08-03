Абакан, 3 августа, 2021, 04:00 — ИА Регнум. В арбитраж Хакасии поступил административный иск к старейшему золотодобывающему предприятию региона — ПАО «Коммунаровский рудник». Управление Росприроднадзора требует привлечь компанию к административной ответственности, но суд до 23 августа 2021 года оставил претензии без движения, передаёт ИА REGNUM.

Rpn.gov.ru Росприроднадзор

Исковое заявление от Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора поступило в суд 28 июля, но судья Корякина оставила его без движения из-за недочётов — не приложены доказательства направления документов ответчику.

Управление требует привлечь ПАО к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ. В данной статье кодекса предусмотрено наказание за «осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно». Юрлицам за нарушение грозит штраф от 40 до 50 тыс. рублей «с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой».

По данным ЕГРЮЛ, рудник был учрежден в 2001 году, но ведёт свою историю с 1899 года. На июнь 2021 года 99,13% акций рудника принадлежало АО «Южуралзолото Группа Компаний» из Челябинской области.