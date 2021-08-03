Белград, 3 августа, 2021, 03:56 — ИА Регнум. Правительства десяти стран готовы отозвать свои решения о признании независимости Косова, пишет 2 августа сербская газета «Политика» со ссылкой на источники.

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Они не раскрыли перечень стран из-за возможного давления, оказываемого Соединёнными Штатами, но отметили, что речь идёт о ряде государств в Азии и Африке. Газета пишет также, что Косово, вероятно, в начале сентября снимет мораторий на дипломатические действия, связанные с признанием или отзывом признания Приштины.

Отмечается также, что власти Сербии рассчитывают на Россию и Китай в дипломатической борьбе за регион.

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Ранее министр иностранных дел Сербии Никола Селакович заявил, что Белград сумеет ответить, если Приштина начнет лоббировать новые признания независимости своей односторонне провозглашенной независимости.