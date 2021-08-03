Нью-Йорк, США, 3 августа, 2021, 03:56 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 2 августа разнонаправленно. Больше других потерял Dow Jones.

Фондовый рынок

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 97,31 пункта (0,28%), до уровня 34 838,16 пункта. S&P 500 потерял 8,15 пункта (0,19%), опустившись до уровня 4387,11 пункта. Nasdaq к завершению дня вырос на 8,39 пункта (0,06%), до уровня 14 681,07 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на 3,16%, до уровня $71,26 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 30 июля, последнего рабочего дня недели, снижением. Больше других потерял Nasdaq.