Красноярск, 3 августа, 2021, 03:41 — ИА Регнум. Во вторник, 3 августа, в Красноярске будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможна гроза, температура воздуха +24…+26 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Элинор Пэйт , пресс-служба НП «Шушенский бор» Снегирь в красноярском нацпарке

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В 07:17 на Театральной площади было +16 °C.

Ночью с 3 на 4 августа ожидается до +13…+16 °C, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь.

Скорость юго-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 731 мм рт. ст.

В среду, 4 августа, в Красноярске до +24…+26 °C днём и +14…+17 °C ночью, облачно, дождь.

В четверг, 5 августа, в Красноярске ожидается до +20…+23 °C днём. Ночью — до +14…+16 °C. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 3 августа в центральных районах Красноярского края, в Туруханском районе и в Эвенкийском муниципальном районе (МР) местами дожди, сильные дожди, грозы, шквалистое усиления ветра.

В Эвенкийском МР и центральных районах Красноярского края высокая пожарная опасность IV класса.

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