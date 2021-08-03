Ханты-Мансийск, 3 августа, 2021, 03:34 — ИА Регнум. В Югре на 2 августа 2021 года зарегистрированы 14 кандидатов в депутаты Государственной думы РФ восьмого созыва, выдвинутых политическими партиями. Об этом сообщает избирком ХМАО.

Выборы

По Ханты-Мансийскому одномандатному избирательному округу № 222 выдвинуты

от «Единой России» действующий депутат Госдумы РФ шестого и седьмого созыва Павел Завальный; от партии «Новые люди» — Сергей Ионов; от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — Александр Клишин; от КПРФ — Максим Логачёв; от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» — Александр Ломакин; от «Яблока» — Иван Меньшенин; от «Гражданской платформы» — Наталья Станкина.

По Нижневартовскому одномандатному избирательному округу № 223 выдвинуты от партии «Коммунисты России» Вадим Абдуррахманов; от партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — Сергей Запольский; от партии «Гражданская платформа» — Тимур Латипов; от ЛДПР — действующий депутат Госдумы РФ седьмого созыва Евгений Марков; от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — Михаил Сердюк; от партии «Новые люди» — Владимир Цейтлин; от «Единой России» — замгубернатора ХМАО Вадим Шувалов.

Напомним, в Югре с 17 по 19 сентября 2021 года жителям предстоит выбрать депутатов Госдумы РФ, Тюменской областной думы, а также думы ХМАО.