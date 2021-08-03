Москва, 3 августа, 2021, 03:40 — ИА Регнум. Компания, в которой в феврале 2021 года приобрёл долю бывший супруг родной сестры главы российского правительства Михаила Мишустина, получила крупный государственный контракт. В задачи исполнителя входит первая очередь работ по созданию центра обработки данных единой автоматизированной информационной системы таможенных органов Федеральной таможенной службы РФ в Твери. Контракт подписан на сумму более 3,14 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Контракт

26 июля 2021 года Центральное информационно-техническое таможенное управление заключило контракт с ООО «Прайм Груп» на сумму 3 145 101 500 рублей. Договор был подписан по итогам тендера, прошедшего 7 июля 2021 года с начальной ценой 3 293 300 000 рублей. Борьба за право создания ЦОД велась между двумя компаниями — «Прайм Груп» и ООО «Инлайн технолоджис». Победила фирма «Прайм Груп», где долю в феврале 2021 года приобрёл бизнесмен Александр Удодов, которого СМИ называют бывшим зятем Михаила Мишустина.

Напомним, фирма ранее также выступала подрядчиком более 160 IT-контрактов для нужд государственных ведомств и министерств. Компания создана в феврале 1999 года и занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. Среди владельцев пять граждан — Давид Фараджев с 51% доли, Сергей Рыжков — 25%, Александр Богдыль — 25%, Александр Удодов — 12,5% и Дмитрий Милованцев — 12,5%.

IT для правительства: бывший зять Мишустина расширяет бизнес?