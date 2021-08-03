Анадырь, 3 августа, 2021, 03:38 — ИА Регнум. В августе в Анадыре на Чукотке откроется Дом дневного пребывания детей от 1,5 до 3 лет. Это будет учреждение мини-формата с группой до 10 детей, а также с режимом полного и сокращенного рабочего дня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 августа в пресс-службе правительства округа.

Yarregion.ru Детский сад

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Индивидуальный предприниматель из Анадыря Мария Крючкова получила на реализацию социально значимого проекта грант в размере 500 тыс. рублей.

«Будучи матерью двоих детей 3 и 5 лет, я поняла, что мест в детском саду не всегда хватает, а услуги нянь иногда бывают не по карману. Я решила открыть свой собственный Дом дневного пребывания для малышей», — пояснила Мария Крючкова.

Распорядок дня яслей будет включать в себя развлекательные и развивающие игры, пятиразовое питание, дневной сон, а также гигиенические процедуры при необходимости. В хорошую погоду возможны прогулки на свежем воздухе. Работа будет организованна таким образом, чтобы адаптация детей в незнакомой обстановке проходила максимально комфортно. Все условия на начальном этапе будут обсуждаться с родителями.

Общий объем вложений в проект составил более 650 тыс. рублей.

Всего на Чукотке за первое полугодие предприниматели округа получили 21 грант на сумму более 10 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние годы в Томской области построили пять школ и 13 детских садов.