Анадырь, 3 августа, 2021, 03:37 — ИА Регнум. Чукотка в рамках нацпроекта «Образование» получит из федерального бюджета 1,4 млрд рублей на строительство школы в Анадыре на 500 мест — проект поддержала комиссия Министерства просвещения РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 августа в пресс-службе правительства округа.

Дмитрий Туркин ИА Красная Весна Школа

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Отмечается, что для Чукотки это первый социальный объект с таким размером поддержки от федерации.

«Необходимость ещё одного корпуса появилась давно из-за прироста школьников в городе. Новое здание оснастят всем необходимым для создания комфортной среды для детей и педагогов», — пояснил губернатор Роман Копин.

Общая стоимость проекта составит около 2 млрд рублей, строительство планируется в период 2021—2023 гг.

С 2022 по 2024 годы на Чукотке планируется построить ещё три школы более чем на 300 мест. Они появятся в сёлах Лорино и Нешкан Чукотского района, а также в селе Островное Билибинского района.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области при строительстве здания образовательного учреждения похищено 21,3 млн рублей.