Джакарта, 3 августа, 2021, 03:09 — ИА Регнум. Вблизи побережья Индонезии утром 3 августа были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,8. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

MonicaSP54 Землетрясение в море

Эпицентр землетрясения, произошедшего в 05:48 по местному времени (01:48 мск), располагался в 228 километрах к юго-востоку от города Паданг (провинция Западная Суматра, 840 тыс. жителей) и в 154 километрах к юго-западу от города Сунгай Пенух (провинция Джамби, 96 тыс. жителей). Очаг подземных толчков залегал на глубине 40 километров.

О пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, около берегов Индонезии, в 192 километрах северо-восточнее города Туал, произошло землетрясение магнитудой 5,9.