У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8
Джакарта, 3 августа, 2021, 03:09 — ИА Регнум. Вблизи побережья Индонезии утром 3 августа были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,8. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
MonicaSP54
Землетрясение в море
Эпицентр землетрясения, произошедшего в 05:48 по местному времени (01:48 мск), располагался в 228 километрах к юго-востоку от города Паданг (провинция Западная Суматра, 840 тыс. жителей) и в 154 километрах к юго-западу от города Сунгай Пенух (провинция Джамби, 96 тыс. жителей). Очаг подземных толчков залегал на глубине 40 километров.
О пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не сообщается.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, около берегов Индонезии, в 192 километрах северо-восточнее города Туал, произошло землетрясение магнитудой 5,9.