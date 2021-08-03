Вашингтон, 3 августа, 2021, 03:01 — ИА Регнум. Соединённые Штаты не принуждают страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) делать выбор между ними и Китаем, заявил 2 августа на телефонном брифинге представитель американского Госдепартамента высокого ранга.

Страны АСЕАН

«Мы никогда не просили никакую страну выбирать между США и Китаем, — сказал он. — Мы полностью признаем, что этим странам надо иметь хорошие отношения с Китаем. Это важный торговый партнёр, это важный сосед, логично, что они бы хотели этого».

Напомним, администрация США неоднократно выдвигала претензии Китаю относительно деятельности в Южно-Китайском море и в бассейне реки Меконг в Индокитае, пытаясь задействовать влияние АСЕАН. В Пекине на это отвечали, что США намеренно дестабилизируют обстановку в регионе и создают помехи для урегулирования споров между государствами.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии — политическая, экономическая и культурная региональная межправительственная организация 10 стран (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины).