Токио, 3 августа, 2021, 03:00 — ИА Регнум. По итогам первого финансового квартала 2022 года Toei Animation получила «безумно высокий» доход от франшизы «Жемчуг дракона» (Dragon Ball). Об этом 3 августа сообщил портал Comicbook.

Дарья Драй ИА REGNUM Аниме косплей

Согласно отчёту компании, за обозначенный период только эта франшиза принесла ей 1,56 млрд иен ($14,2 млн), что составляет почти половину от общего дохода (3,2 млрд иен). Около 1,02 млрд иен Toei Animation получила от франшизы «Ван Пис». Третье и четвёртое места в рейтинге доходности заняли франшизы Pretty Cure и Saint Seiya.

Издание отметило, что, таким образом, «Жемчуг дракона» продолжает оставаться одной из самых прибыльных аниме-франшиз, несмотря на перерыв в выпуске фильмов и сериалов на её основе.

Напомним, автором оригинальной манги «Жемчуг дракона» является Акира Торияма, он начал выпускать её в 1984 году. На основе этого произведения создано три аниме-сериала, семнадцать анимационных фильмов и множество видеоигр.