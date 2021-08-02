Южно-Сахалинск, 3 августа, 2021, 02:55 — ИА Регнум. На Сахалине за последние сутки вакцинировались от COVID-19 807 человек (днём ранее 332). За всё время массовой иммунизации, по данным на 2 августа, в островном регионе привились уже 148 136 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Lenobl.ru Вакцинация

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За прошедшие 24 часа вакцину получил 71 иностранный гражданин. Всего на Сахалине привили от коронавируса уже 378 иностранцев.

Специалисты заверяют, что в области коллективный иммунитет к COVID-19 достиг уже 47,75%. Для формирования полного коллективного иммунитета необходимо привить ещё 48 940 человек.

Повторно вакцинировались от COVID-19 на Сахалине уже 57 жителей.

Лучшие показатели по вакцинации населения достигнуты в Александровск-Сахалинском районе — привито 53,2% взрослого населения. В аутсайдерах по темпам вакцинации оказался Анивский район — 29,7%. В столице региона привили 38,7% от плана.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине за последние сутки выявили ещё 108 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 111). За весь период пандемии, по данным на 2 августа, инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 27 755 человек.