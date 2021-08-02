Берлин, 3 августа, 2021, 02:54 — ИА Регнум. Жители Германии в возрасте от 12 до 17 лет будут включены в программу вакцинации от коронавирусной инфекции, 2 августа сообщило агентство DPA со ссылкой на решение властей страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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В обсуждении этого вопроса участвовали главы правительств 16 федеральных земель ФРГ. Решение было приятно единогласно. Власти также объявили о планах начать с сентября ревакцинацию людей с хроническими заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля министерство здравоохранения Германии объявило, что 60% жителей страны сделали хотя бы одну прививку от COVID-19.