Лос-Анджелес, США, 3 августа, 2021, 07:20 — ИА Регнум. Американский рэпер Винс Стейплс готовится к выпуску полноформатного совместного альбома с хип-хоп исполнителем Earl Sweatshirt и инструменталистом The Alchemist, информирует NME.

Antonio Rull Рэп

Калифорнийский артист рассказал в интервью, что он изначально планировал выпустить этот коллаборативный релиз и лишь потом делать акцент на одноименный сольный студийный альбом. Но, как объясняет Винс, выход «совместника» очень затуманен из-за «загадочного темпа», в котором работает битмейкер The Alchemist. Тем не менее в одном из недавних интервью Винс заявил, что для совместного альбома он уже записал «30 куплетов на 30 битов».

Напомним, что за время записи многообещающего коллаборативного релиза Винс Стейплс 9 июля выпустил сольный альбом «Vince Staples», благодаря продуктивному сотрудничеству с продюсером Kenny Beats, трехнедельная работа с которым принесла ему более 30 демо-записей. Исполнитель сократил треклист альбома до 8 отточенных до идеала композиций.