Южно-Сахалинск, 3 августа, 2021, 02:37 — ИА Регнум. На Сахалине за последние сутки выявили ещё 108 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 111). За весь период пандемии, по данным на 2 августа, инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 27 755 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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Проходят лечение от COVID-19 1849 жителей Сахалина, из них на дому лечатся 862 человека. В ковидных стационарах остаются свободными 273 койки.

За сутки жертвами нового вируса стали ещё пять пациентов. За всё время в островном регионе зафиксировано 138 смертельных исходов среди носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сургуте (ХМАО) задержана 25-летняя местная жительница, которая продавала поддельные справки и результаты ПЦР-тестов, подтверждающих отсутствие COVID-19.