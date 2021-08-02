Амстердам, 3 августа, 2021, 02:36 — ИА Регнум. Мероприятия с участием менее 750 человек, которые продолжаются не более одного дня, разрешат проводить с 14 августа власти Нидерландов. Об этом заявил премьер-министр королевства Марк Рютте 2 августа на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Марк Рютте

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

Участники таких собраний должны иметь тест на SARS-CoV-2, сданный не позднее 24 часов. На мероприятиях также могут присутствовать лица, имеющие сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции или о перенесенном COVID-19.

Кроме того, подобные встречи должны проводиться либо на открытом воздухе, либо под тентом, закрывающим только верхнюю часть.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля Марк Рютте извинился перед жителями Нидерландов за преждевременное снятие ограничений, введенных из-за угрозы коронавируса, что привело к резкому росту темпов заболеваемости COVID-19.