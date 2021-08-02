Лос-Анджелес, США, 3 августа, 2021, 02:22 — ИА Регнум. Студия Respawn Entertainment заблокировала 2086 учетных записей игроков Apex Legends. Об этом 3 августа сообщает портал Comicbook.

Постер компьютерной игры Apex Legends

На первом месте среди причин блокировки находится так называемый «дашбординг» (игрок, понимая, что проигрывает, закрывает игру, тем самым избегая потери рейтинговых очков RP).

Второе место заняло использование уязвимости, которое позволяло высокорейтинговым игрокам участвовать в «бронзовых» матчах, сражаясь со слабыми противниками. Об этом на своей twitter-странице сообщил сотрудник Respawn Entertainment Конор Форд.

https://twitter.com/RSPN_Hideouts/status/1421153509311803392

Напомним, 10 сезон Apex Legends начинается сегодня, 3 августа 2021 года. О том, что читеры (внутриигровые мошенники) могут столкнуться с блокировкой аккаунтов из-за совершения вышеописанных действий разработчики игры предупреждали неоднократно, начиная с января 2020 года.