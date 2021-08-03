Тбилиси, , 02:21 — REGNUM Представляющая себя оппозицией нынешним и прежним властям Грузии партия «Альянс патриотов Грузии» написала письмо президенту России Владимиру Путину. Текст этого письма на своей странице в соцсети Facebook опубликовала один из лидеров этой партии Ирма Инашвили.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

В предисловии к посланию говорится, что «сегодняшняя грузинская политика стала походить на театр двух актеров», каковыми являются «Грузинская мечта» и «Национальное движение», и они «в сговоре друг с другом разваливают страну и уничтожают грузинскую государственность». А режиссером этого спектакля авторы послания называют США.

В самом письме к президенту России обращаются не иначе как «Ваше Превосходительство господин Президент», выражают глубочайшее уважение к российскому лидеру, озабоченность постоянным ухудшением грузино-российских отношений и заверяют, что они являются «убежденными сторонниками построения по-настоящему искренних и дружественных отношений между Грузией и Россией, основанных на взаимном уважении и доверии».

Далее в письме говорится о вкладе самого «Альянса патриотов» в диалог между грузинскими и российскими депутатами, о результатах проведенного партией до парламентских выборов 2020 года аудиоопроса на предмет военного нейтралитета, который тогда поддержали 69,4% респондентов.

«Знаменательно, что никто не усомнился в подлинности упомянутых аудиозаписей и опросных листов, и никто не опротестовал результаты опроса. Однако вместо обсуждения результатов опроса, правящая партия «Грузинская мечта» и партии, объединённые вокруг экс-президента Саакашвили, а также неправительственные организации, финансируемые западными партнерами, совместно, согласованно и публично обвиняли организаторов опроса Давида Тархан-Моурави и Ирму Инашвили в том, что они являются агентами Кремля, и требовали у прокуратуры ареста организаторов опроса», — говорится в послании.

А в заключение письма его авторы просят у президента России содействия в возобновлении сотрудничества в рамках Госдумы, Совета Федерации и Администрации президента РФ. По мнению лидеров «Альянса патриотов», осуществлением совместных проектов можно добиться понимания того, что «единственным правильным путем является построение по-настоящему открытых и добрых двусторонних отношений на основе реального учета интересов сторон».

Интересно, что на странице самой Ирмы Инашвили в Facebook большинство комментариев под опубликованным ею письмом одобрительные и положительные.

«Если со стороны России не будет интереса и инициативы, к сожалению, только попытки Грузии никаких результатов не дадут. А так, всем сердцем желаю вам успеха», — написал пользователь Б.С.

«Альтернативы диалогу нет. Но кто будет вести переговоры?» — поинтересовалась И.Г.

«Пока Америка так свысока и поучительно будет разговаривать с нашим правительством, она не допустит никакого диалога с Россией. Мы оккупированы Америкой в полном смысле этого слова, и она не дает нам жить по-грузински и растить наших детей.» — констатировал Г.М.

«Очень своевременное и правильное письмо», — одобрил послание пользователь И.Ч.

Совсем иной была реакция на письмо Ирмы Инашвили на странице грузинского новостного агентства CNews в Facebook.

«Ваше Превосходительство, подтверждаем уважение» — «Альянс патриотов» написал письмо Путину и просит помощи» — так запостило новостное агентство свою информацию о письме грузинских «патриотов» к президенту России.

Большинство комментариев было под стать антироссийскому, явно прозападному и оппозиционному духу публикаций самого агентства.

«Кому ты подтверждаешь уважение, (далее идет грубое выражение)», — угрожающе написал пользователь Л.К.

Ирму Инашвили и ее соратников осыпали такими «эпитетами», как «негодяи», «предатели», «изменники», «свиньи» и подобными.

Были и те, кто за письмом «патриотов» увидел «злые умыслы российского олигарха Бидзины Иванишвили».

«Все-таки сейчас, перед выборами? И «Мечту» ругают (да кто же верит этой ругани), и в то же время выполняют задание именно «Мечты». История повторяется. Скоро попросят Путина ввести войска», — предположила И.В.

«Русская поговорка: устами младенца глаголет истина. И с этой безликой особой так же. Послания этой особы — выражение воли российского миллиардера», — констатировал А.К.

В таком же духе выдержано большинство комментариев под постом на странице CNews в Facebook.