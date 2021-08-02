Скопье, 3 августа, 2021, 02:00 — ИА Регнум. Военные вертолеты и военнослужащие Северной Македонии привлечены к тушению пожаров, охвативших ряд регионов республики. Об этом 2 августа передало «Радио МОФ».

Цитата из х/ф «Бесы». реж. Анджей Вайда. 1988. Франция Пожар

Такой приказ отдал президент страны Стево Пендаровски. Военные должны помогать пожарным, которые не справляются со сдерживанием огня.

Мэр города Кочани, расположенного на востоке Северной Македонии, Николчо Илиев сообщил радиостанции о том, что ситуация из-за пожаров стала критической. В их тушении помогает и местное население.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новостное агентство Telegrafi распространило информацию о том, что пожары охватили юг Албании.