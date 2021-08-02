Сургут, Югра, 3 августа, 2021, 01:57 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) задержана 25-летняя местная жительница, которая продавала поддельные справки и результаты ПЦР-тестов, подтверждающие отсутствие COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба городской полиции.

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Сургутянка в феврале 2019 года была приговорена судом к трём годам и шести месяцам лишения свободы условно за мошенничество при получении социальных выплат. Не отбыв назначенное наказание, она разместила в интернете объявления о незаконном изготовлении и продаже различных медицинских справок и результатов ПЦР-тестов. Обвиняемая была задержана в момент сбыта справки об отсутствии COVID-19, которую она пыталась реализовать за две тысячи рублей.

Кроме того, сургутянку подозревают в изготовлении поддельного заключения о прохождении медицинского осмотра на имя мужчины 1967 года рождения.

Женщину обвиняют по ч. 1 статьи 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»).